Wirbel um ukrainischen Geheimdienst-Orden für Erotikmodel

Ein ukrainisches Erotikmodel bekommt mitten im Krieg einen Geheimdienst-Orden.

Für viel Wirbel sorgt die Verleihung eines Geheimdienst-Ordens an ein ukrainisches Erotikmodel und Influencerin mit Künstlername Ksyusha Maneken. Früher arbeitete sie wohl auch als Escort-Lady. Die Auszeichnung erhielt sie nach einem Treffen des Präsidenten-Beraters Mykhailo Podolyak gemeinsam mit mehreren Bloggern.

Die Verleihung fand demnach schon im Oktober 2022 statt, doch auf Instagram prahlt Maneken erst jetzt damit, nachdem das Treffen mit Podolyak stattgefunden hatte. Wie sie dort verrät erhielt sie den Orden zweiten Grades „für die Unterstützung des militärischen Geheimdienstes der Ukraine".

Arbeitete sie als Honigfalle?

In den Kommentaren ranken sich heiße Spekulationen, wieso sie den Orden erhalten hat. Einige vermuten, sie könnte als "Honigfalle" gearbeitet haben. Sie sollte jemanden verführen, um an sensible Informationen heranzukommen, mutmaßen einige. Podolyak allerdings erklärt ebenfalls auf Instagram, er habe nie einen solchen "mystischen Orden" überreicht, es handle sich hier um "Fake News". Das ausgezeichnete Erotikmodel teilte daraufhin einen Instagram-Post mit den Worten: „Ich sehe alle. Ich verstehe. Ich gebe zu."

In der Vergangenheit fiel Meneken negativ auf, da sie sich kritisch zum Krim-Konflikt äußerste. Sie behauptete damals, es sei ihr egal, zu wem die Krim gehöre, Hauptsache es gebe Frieden. Mittlerweile entschuldigte sie sich für diese Aussage dafür auf ihrem Social-Media-Kanal.