Ceballos über den Sieg

Nach einem spannenden Match gegen Villarreal sichert sich Real Madrid einen Platz im Viertelfinal der Copa del Rey.

Tatsächlich stand es in der ersten Halbzeit nicht gut um Real Madrid, doch wie so oft beweist die Mannschaft, dass sie es selbst in der härtesten Zeit immer wieder schafft.

Villarreal ging bei diesem Match erstaunlich schnell in Führung und ließ die Madrid-Fans zittern – doch nicht für lange. Ceballos, der mit einem Tor und einer Vorlage das Match bestimmte, behauptet selbst: „Man sollte diese Mannschaft nie für tot erklären“

Comeback in der zweiten Hälfte

Nach einem Wechsel in der zweiten Hälfte, sprühte das Team regelrecht vor neuer Energie und zeigte den Mut und Willen, den die Real Madrid Spieler normalerweise an den Tag legen. Vielleicht lag das auch an der Ansprache in der Halbzeit, mit der sich die Spieler gegenseitig motivieren.

"Es war ein Verdienst der ganzen Mannschaft, die zweite Halbzeit war sehr gut und wir haben gezeigt, was Real Madrid ausmacht. Wir können jederzeit aus jedem Spiel zurückkommen!"

In der zweiten Hälfte verbesserte sich Real Madrid defensiv und ließ den Gegner weniger Chancen. Letztendlich punkteten sie mit dem Talent und der Bewegungsfreiheit, die sie vorne haben.

Bereit für das Viertelfinale

"Wir müssen versuchen, das Negative zu korrigieren, aber auch das Positive zu bewahren, und das waren in diesem Spiel viele Dinge. Wir sind im Viertelfinale und werden uns auf das Spiel am Sonntag vorbereiten."

Neben Real stehen auch Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Osasuna, Real Sociedad und Athletic Bilbao in der Runde der letzten acht.