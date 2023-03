In den letzten Wochen haben europäische Kinos mit einem neuen und besorgniserregenden Phänomen zu kämpfen: Kinobesucher veranstalten während Filmvorführungen randalierende Aktionen, bei denen sie Snacks und Getränke auf die Leinwand werfen und die Vorführung stören.

Die Polizei vermutet, dass es sich um einen negativen Trend handelt, der über die Social-Media-Plattform TikTok verbreitet wird.

Besonders betroffen von diesem Phänomen ist die Vorführung des Box-Films Creed 3. Berichten zufolge haben die Kinobesucher während der Vorführung im Laufe des letzten Monats immer wieder randaliert. Einige haben sogar versucht, auf die Bühne zu klettern, was zu Filmabbrüchen führte.

Die Betreiber von Kinos haben sich besorgt über diese Entwicklung geäußert. Sie befürchten nicht nur Schäden an ihren Einrichtungen, sondern auch den Verlust von Einnahmen aufgrund von Filmabbrüchen. Zudem ist die Sicherheit der Kinobesucher gefährdet, wenn es zu Konfrontationen zwischen den Randalierern und anderen Besuchern kommt.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Täter zu identifizieren. Es wird vermutet, dass der TikTok-Trend "CreedChallenge" dahintersteckt, der dazu auffordert, Snacks und Getränke auf die Leinwand zu werfen, um eine Art "virtuelle Rebellion" gegen die Kinobranche zu inszenieren.

In Deutschland haben sich in mehreren Städten Zwischenfälle ereignet, darunter in Essen, Bremen und Hamburg. In Frankreich wurde ein ähnliche Vorfälle in mehreren Städten gemeldet, bei dem Kinobesucher während der Vorführung von Creed 3 randalierten. Auch hier wurde die Vorstellung abgebrochen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. In Großbritannien gab es ebenfalls ähnliche Vorfälle, darunter in London und Birmingham. In London wurde die Vorführung von Creed 3 im Odeon Cinema in Greenwich abgebrochen, nachdem einige Kinobesucher randaliert und versucht hatten, auf die Bühne zu klettern.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Social-Media-Trends zu Störungen in der realen Welt führen. In den letzten Jahren haben ähnliche Vorfälle stattgefunden, wie zum Beispiel die "Tide Pod Challenge", bei der Jugendliche Waschmittelkapseln verschluckten.

Es bleibt abzuwarten, wie die Behörden und die Kinobranche auf diese Entwicklung reagieren werden. Es wird jedoch dringend empfohlen, dass die Nutzer von Social-Media-Plattformen verantwortungsbewusst handeln und nicht durch gefährliche Trends beeinflusst werden. Andernfalls könnte dies zu ernsthaften Konsequenzen führen, sowohl für diejenigen, die an diesen Aktionen teilnehmen, als auch für unschuldige Zuschauer und die Kinobranche insgesamt.