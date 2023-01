''Klima-Kleben'' in München jetzt wieder erlaubt – Bewohner sauer

Am 09. Dezember hatte die rot-grüne Stadtregierung eine Allgemeinverfügung gegen die Klima-Kleber erlassen. Diese ist seit Montag abgelaufen.

München. Die Stadt München hatte nach einem Klebe-Protest der Gruppe "Letzte Generation" am Münchner Flughafen die Regeln verschärft. Demnach war ab dem 9. Dezember für 14 Tage der Aufruf zu unangekündigten Klebe-Protesten auf den Straßen verboten. Obwohl die Aktivisten der ''Letzten Generation'' gegen die Allgemeinverfügung verstoßen hatten und wenige Tage später erneut eine Straße blockierten, will das Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Verordnung nicht verlängern. Das das KVR auf eine Anfrage der "Abendzeitung München" hin mit. Der Grund: In den letzten Tagen habe sich gezeigt, dass die Aktivisten keine Blockadeaktionen durchführen.

Die Bewohner der Stadt sind verärgert. München gilt als ''die staugeplagteste Stadt Deutschlands''. Die Blockade-Aktionen der Klima-Klebern zu den Stoßzeiten verschärfen die Situation.