''Letzte Generation'' tobt: Klima-Kleber Micha muss zwei Wochen in Präventivhaft

Die radikale Klima-Gruppe ''Letzte Generation'' ist empört: In Passau muss einer ihrer Gefolgsleute für zwei Wochen ins Gefängnis.

Bayern greift jetzt gegen die Klima-Chaoten durch! Die Polizei des Freistaates Bayern hat den Aktivisten infolge einer Blockade-Aktion in der Dreiflüssestadt Passau aus dem Verkehr gezogen. Micha wurde noch am selben Abend vorsorglich zu einer Haftstrafe verurteilt. Für die ''Letzte Generation" ein Skandal: "Eher werden in Bayern friedliche Protestierende eingesperrt, als dass ihre Forderung nach der Sicherung unserer Lebensgrundlagen gehört wird", schreiben die Aktivisten auf Twitter.

????2 Wochen Gefängnis nach Protest in Passau????



Erneut zeigt sich: Eher werden in Bayern friedliche Protestierende eingesperrt, als dass ihre Forderung nach der Sicherung unserer Lebensgrundlagen gehört wird.



Nach Richtervorführung gestern wird Micha heute in die JVA gebracht. pic.twitter.com/FicCKAwUW2 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 7, 2023

Bereits Anfang November wurde der junge Mann für eine Woche eingesperrt.