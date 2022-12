München verbietet Kindern den Verzehr von Fisch

Die rot-grüne Münchener Stadtregierung hat sich etwas neues einfallen lassen. Kindergärten wird jetzt der Fisch vom Speiseplan gestrichen. Grund: Die Überfischung der Meere.

Ab September 2023 soll es in Münchens Kindergärten keinen Fisch mehr geben. Das berichtet die "BILD". In den neuen Liefer-Aufträgen für die Kita-Verpflegung sind "Fisch und Artikel mit Fisch nicht Bestandteil des Kataloges“, so ein Sprecher des Schulreferats zur "BILD".

Die Stadt will laut Schulreferat so gegen die „Überfischung“ der Meere vorgehen. Außerdem sei in Meeresfisch zu viel Mikroplastik und Schwermetalle, so das Bildungsreferat.

© Symbolbild / Getty Images

Meeresfische wie der Lachs weisen viele gesunde Fettsäuren auf

Spielt Stadt mit der Gesundheit unserer Kinder?

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) enthält Fisch besonders gesunde langkettige Fettsäuren, dazu viel Eiweiß, Selen und Vitamin D. Die DGE empfiehlt deshalb mindestens einmal die Woche Fisch zu essen.