Toter Münchner aus dem Walchensee geborgen

Aus dem oberbayerischen Walchensee im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ein toter 48-Jähriger geborgen worden.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war die Todesursache des Münchners vermutlich ein Unfall oder ein «natürlicher Tod» wie ein Herzinfarkt. Demnach entdeckte ein Spaziergänger den leblosen Mann am Mittwoch in Kochel am See.

Einsatzkräfte bargen den Toten aus etwa drei Metern Tiefe aus dem vier Grad kalten Wasser. Nun ermittelt der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim.

