Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Unterfranken ist der Autofahrer gestorben.

Aschaffenburg. Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Unterfranken ist der Autofahrer gestorben. Der 62 Jahre alte Mann war am Freitag in Aschaffenburg auf dem Südring in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er verstarb. Über Verletzungen beim Lastwagenfahrer sei nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Warum der Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenspur gekommen war, blieb zunächst unklar. Der Südring in Aschaffenburg war wegen des Unfalls zwischenzeitlich für mehrere Stunden voll gesperrt.

Quelle: dpa