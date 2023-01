Autofahrer fährt Klima-Kleber nieder

Aktivisten der ''Letzten Generation'' klebten sich in den frühen Morgenstunden in der Hauptstadt fest. Dabei kam es zu einem Zwischenfall: Ein Autofahrer wollte sich der Blockade nicht beugen und fuhr einen Demonstranten an.

Berlin. Bei einer Protestaktion in Berlin kam es am Donnerstag zu einem Zwischenfall. Wie ein Video der ''Letzten Generation" auf Twitter zeigt, fuhr während der Aktion ein Autofahrer einen der Aktivisten an. Verletzt wurde dabei ersten Informationen zufolge niemand. Autofahrer:innen fahren Protestierende an



Heute Morgen blockierten diese Menschen friedlich in #Berlin und riskierten dabei Gesundheit und Strafen.



Warum? Widerstand gegen die wissentliche Zerstörung der Lebensgrundlagen aller Menschen zu leisten, ist jetzt das Richtige. pic.twitter.com/GJTTyKOcNA — Letzte Generation (@AufstandLastGen) January 12, 2023