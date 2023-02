Betrunkener Radfahrer beleidigt Mann rassistisch

Karlsruhe vor Eilentscheidung zu Berliner Wiederholungswahl

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag seine dringend erwartete Eilentscheidung zur Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl am 12. Februar. Darüber informierte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Montag auf seiner Internetseite.