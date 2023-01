Gender-Irrsinn: Berlin ersetzt Max Mustermann durch ''Manu Musterperson''

Max Mustermann: Er ist der wohl bekannteste Mann Deutschlands und in Berlin wohl schon bald Schnee von gestern. Er passt nicht zum woken Zeitgeist und muss für seinen neuen geschlechtsneutralen Verwandten "Manu Musterperson" weichen.

Neues aus der Hauptstadt: Eine Berliner Behörde hat in einem Rundschreiben alle Mitarbeiter dazu aufgefordert, in ihrem Mail-Verkehr ab sofort immer ihre „bevorzugten Pronomen“ und ihrer Anrede mitzuteilen. Begründet wird dies auf insgesamt drei Seiten mit der üblichen Argumentation von vermeintlicher Stigmatisierung und der Notwendigkeit von "Gleichbehandlung und Antidiskriminierung". „Die Anrede sollte sich nach der Selbstauskunft der Person richten und nicht danach, wie andere ihr Geschlecht wahrnehmen oder ihren Vornamen deuten“, so die Behörde.

Ab sofort heißt es also: „Manu Musterperson“, „er/ihm, Anrede: Herr Musterperson“, „sie/ihr, Anrede: Sehr geehrte Frau Musterperson“ oder „kein Pronomen, Anrede: Guten Tag Manu Musterperson“. Aber keine Sorge. Natürlich sind auch frei erfundene sogenannte "Neopronomen" wie "xier" und "sier" sind erlaubt.