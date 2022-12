Klima-Kleber blockieren derzeit gerne Straßen und dabei auch unweigerlich Einsatzfahrzeuge. Alleine in Berlin behinderten sie so mindestens 24 Rettungswagen.

Wie aus einer AfD-Anfrage hervorgeht, musste die Polizei in Berlin seit Beginn der Erfassung (Januar 2022) bereits 258 Mal wegen Klima-Klebern ausrücken. Eine Erhebung, wie viele Rettungsfahrzeuge dabei behindert werden, gibt es nicht. Aber: "Dem Senat sind jedoch 24 Fälle bekannt, bei denen durch Straßenblockaden Krankenwagen verspätet am Einsatzort eingetroffen sind.", heißt es in der Beantwortung der Anfrage.

Des Weiteren wurden vier Rettungswagen der Feuerwehr mit Patienten "auf dem Weg ins Krankenhaus" blockiert. In einem Extremfall hätte vermutlich sogar eine Frau gerettet werden können, welche von einem Betonmischer überfahren wurde. Durch die Klima-Kleber und die damit verbundenen Staus konnte der Rüstwagen der Feuerwehr erst verzögert zum Einsatzort. Dieser hätte den LKW anheben können und die Frau vermutlich befreien.

Die Mitglieder der "Letzten Generation", welche bei diesem Vorfall dabei waren, sind nun Bestandteil von Ermittlungen. Ihnen wird Nötigung und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.