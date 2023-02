Nach Berlin: Jetzt wackelt die Scholz Regierung

Das SPD-Debakel in Berlin wird auch zur Wahl-Klatsche für Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ampel-Koalition auf Bundesebene.

Jetzt wackelt auch die Ampel-Koalition im Bund. Die verheerenden Wahl-Niederlagen für SPD, FDP und sogar Grüne in Berlin bringen ab sofort auch Kanzler Scholz und Vize Lindner unter Druck.

Olaf Scholz gilt schon seit Wochen als angeschlagen, fiel in bundesweiten Umfragen zuletzt unter 20 %. Die Wahl-Klatsche in der Hauptstadt bringt jetzt die gesamte SPD und ihren Kanzler unter Druck. Olaf Scholz muss mit dramatischen Einbrüchen in den nächsten Umfragen rechnen und hat heuer noch vier Landtagswahlen zu schlagen. Sprich: Bei der SPD ist Feuer am Dach !

Noch dramatischer ist die Lage bei der FDP: Sie fliegt in Berlin aus dem Stadtsenat und ihre Basis führt das auf den Frust mit der rot-grün-gelben Ampel-Koalition zurück. FDP-Chef Lindner kommt jetzt massiv unter Druck - wird der Ampel-Koalition das Leben ab sofort schwer machen. Denn Lindner muss befürchten, dass er bei allen vier Landtagswahlen in diesem Jahr vor dem Rauswurf steht.

Und auch die Grünen haben nichts zu lachen: Ihr rot-grün-rotes Experiment in Berlin ist gescheitert - das bringt sie auch im Bund unter Druck.