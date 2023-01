Bis zu einem Meter Schnee auf Mallorcas Berggipfel

Nach einer Rekordhitze von über 40 Grad im Sommer wurde Mallorcas Gebirge Serra de Tramuntana in den letzten Tagen von intensivem Schneefall heimgesucht.

Auf der allseits begehrten Urlaubsinsel lag die Schneefallgrenze nach Angaben des spanischen Wetterdienstes bereits letzte Woche bei zirka 800 Metern. Auf veröffentlichten Fotos von Wanderern waren verschneite Hänge und Wälder der Sierra de Tramuntana zu sehen, ein Gebirgszug der sich vom Südwesten der Insel bis in den Nordosten erstreckt.

Aufgrund der derzeitigen Wetterlage im Gebirge und um mögliche Zwischenfälle auf den Straßen zu vermeiden appelliert die balearische Notrufzentrale nicht in die Serra de Tramuntana zu fahren.

In Palma de Mallorca, der deutlich niedriger gelegenen Hauptstadt Mallorcas blieb der Schnee nicht liegen. Ungemütlich und nasskalt war es aber auch dort, was die Menschen in den eher nicht so gut isolierten Häusern auch zu spüren bekommen.