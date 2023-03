Dax steigt langsam und bleibt auf Erholungskurs

Der Dax hat am Freitag seine Erholung fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel.

Der Dax hat am Freitag seine Erholung fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,54 Prozent auf 15 410,38 Punkte, nachdem er am Donnerstag seine Anfangsverluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen hatte.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,94 Prozent auf 28 714,37 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,52 Prozent nach oben.

Auch die asiatischen Börsen hatten Kursgewinne verzeichnet. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten die gute Stimmung dort auf den Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas zurück. Dieser sei im Februar besser als erwartet ausgefallen. Diese Nachricht färbte nun auch positiv auf die europäischen Aktienmärkte ab.