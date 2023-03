Gewerkschaft: Lufthansa soll 3.000 Euro an alle Beschäftigten zahlen

Lufthansa peilt 2011 weiter Gewinn an, AUA bleibt rot Die deutsche Lufthansa peilt für das Gesamtjahr 2011 weiterhin einen operativen Gewinn im oberen dreistelligen Millionenbetrag an. Die AUA verringerte ihren Verlust, steuerte aber bis Ende September nach Lufthansa-Rechnung 34 Millionen Euro Defizit bei. Noch viel tiefer in den roten Zahlen ist die britische Tochter bmi.