Russland-Rückzug bringt BASF Milliardenverlust

Wintershall und Total investieren in Argentinien Deutschlands größter Öl- und Gasproduzent Wintershall und die französische Total wollen mit einer Milliarden-Investitionen die Gasförderung in Argentinien ausbauen. Wie die Regierung des Landes am Donnerstag erklärte, planen die Unternehmen in den kommenden fünf Jahren hierzu insgesamt Ausgaben von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro.