Skandal bei Let’s Dance

Joachim Llambi (58) ist für seine scharfe Kritik bekannt und lässt Teilnehmer bei Let’s Dance zittern - jetzt hat Cora Schumacher genug!

Während Jorge González und Motsi Mabuse auch den weniger begabten Teilnehmenden konstruktive Kritik mitgeben, nimmt Llambi kein Blatt vor den Mund.

So auch 2015 als der Juror Cora Schumacher nicht nur null Punkte für ihre Leistung gibt, sondern sogar einen Minuspunkt. Tatsächlich sind Punkte unter Null keine zulässige Wertung, doch der Juror fand den Auftritt von Cora Schumacher so schlecht, dass er prompt beschloss das Punktesystem zu ändern.

Seit diesem Tag spricht der Juror immer wieder von dieser besonderen Leistung – so auch bei der aktuellen Let’s Dance- Folge. Bei der Bewertung von Chryssanthi Kavazis Jive erinnert Llambi an Coras Performance von damals, was selbst Moderator Daniel Hartwich und den anderen Juroren auf die Nerven geht.

Wer ist schlimmer: Llambi oder Bohlen?

Selbst Cora Schumacher hat von der verjährten Mobberei genug und setzt sich auf Instagram zur Wehr: „Seit acht Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierungen dieses frauenfeindlichen Mannes. Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr! Ich frage mich gerade, wen ich schlimmer finde? Llambi oder Bohlen?“