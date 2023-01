21 Kilometer Stau an Grenze zu Österreich

Eine Lkw-Blockabfertigung an der Grenze bei Kiefersfelden sorgt für erhebliche Probleme – bis zu 21 Kilometer stauten sich die Fahrzeuge am Montagmorgen.

Im Rahmen einer Blockabfertigung haben die österreichischen Behörden auf der Autobahn 93 Richtung Kufstein, in Höhe der Ausfahrt Kufstein-Nord, am Montag eine sogenannte Dosierstelle für Lkw (über 7,5 Tonnen) eingerichtet. Diese durften pro Stunde maximal 250 Lkw passieren. Die Folge? Erhebliche Staus, da für den übrigen Verkehr im Anschluss nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung stand.

Die Lastwagen hätten sich fast bis zum Inntaldreieck (A8) gestaut, teilte die Polizei in Rosenheim mit. Erst gegen 9.30 Uhr rollte der Verkehr wieder einwandfrei.

Mit der Blockabfertigung will Österreich verhindern, dass sich der Lkw-Verkehr auf der betreffenden Autobahn und im Raum Innsbruck staut. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Lkw-Fahrer wegen eines Feiertags in Österreich auf deutscher Seite warten und nach dem Auslaufen des Lkw-Fahrverbots nahezu gleichzeitig losfahren. Dafür nimmt man Verkehrsbehinderungen in Deutschland in Kauf. Die nächste Dosierungsmaßnahme ist am 6. Februar geplant.