Abgeschobener Vergewaltiger zurück in Deutschland

Weil er eine Schülerin (16) vergewaltigte bekam der Afghane Bahram S. eine Haftstrafe und wurde anschließend abgeschoben, jetzt ist er wieder zurück in Deutschland. Wie ist das möglich?

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kam der damals 16-jährige Afghane aus der Provinz Nangarhar 2015 nach Deutschland. Zwei Jahre später, im August 2017, verging er sich an einer Schülerin in München. Auch Drogen, Diebstahl und Körperverletzung waren Bahram S. nicht unbekannt.

Im April 2018 wurde er dann zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt und im Gefängnis Neuburg an der Donau eingesperrt. Ein weiteres Jahr später saß er dann laut "Bild"-Informationen in einem Abschiebeflieger nach Kabul.

Dann, nach über drei Jahre, taucht der straffällig gewordene Bahram S. in Frankreich auf. Örtliche Behörden stellten bei dem mittlerweile 24-Jährigen fest, er habe sich einen falschen Namen zugelegt. Einen Antrag für eine Überstellung nach Deutschland wurde abgelehnt, man verwies auf seine siebenjährige Einreisesperre, wie das Blatt berichtet. Es ist unklar, wie er wieder zurück nach Europa gelangte.

Migrationsamt überprüfte Identität nicht

Trotz des abgelehnten Antrags für eine Überstellung reiste S. weiter nach Deutschland, meldete sich sogar am vergangenen Donnerstag beim Migrationsamt. Wieso dieses keinen Alarm geschlagen hat? Weil man vergessen hat, seine Identität zu überprüfen! Ein Sprecher bestätigte den Vorfall gegenüber der "Bild" und erklärt, es habe einen „individuellen Fehler" gegeben, daher wurde die Ausschreibung zur Fahndung nicht registriert.

Als S. dann am selben Tag noch mit dem ICE von Hamburg nach Hannover reiste, allerdings kein Ticket vorweisen konnte, wurde die Bundespolizei aufmerksam auf ihn. Aufgrund seines Haftbefehles, wegen der illegalen Wiedereinreise, wurde er in die JVA Hannover gesperrt, wo er seine verbleibende Resthaft von 179 Tagen absitzt. Wie viele solcher Fälle, in der ein straffällig gewordener Flüchtling zurück nach Deutschland reisen kann, es gibt, ist unklar.