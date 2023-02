Auto mit Frauenleiche in Weiher im Saarland gefunden

Der Fund eines Anglers könnte möglicherweise zur Lösung eines seit Jahren andauernden Vermisstenfalls beitragen.

Saarbrücken. Der Mann hatte am Samstag in einem Weiher im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte ein komplett unter Wasser liegendes Auto entdeckt, in dem Polizeitaucher eine weibliche Leiche fanden, berichtete ein Sprecher des saarländischen Landespolizeipräsidiums am Sonntag. Das Fahrzeug sei noch am Samstag geborgen und mittlerweile kriminaltechnisch untersucht worden.

Anhand der Kennzeichen stellte sich schnell heraus, dass es sich um das Fahrzeug einer Frau aus Saarbrücken-Dudweiler handelt, die seit Ende Dezember 2014 vermisst wird. Am kommenden Dienstag sollen bei der Obduktion die Identität der Toten geklärt und die Todesursache festgestellt werden.

Der Fall der damals 59 Jahre alten Frau war im Jahr 2016 in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» dargestellt. Doch trotz vieler Hinweise, die nach der Sendung eingingen, konnte der Verbleib der Frau nicht geklärt werden.

Quelle: dpa