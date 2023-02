Böhmermann hetzt gegen Teilnehmer von Friedensdemo

Der ZDF-''Satiriker'' Jan Böhmermann attackiert Teilnehmer der Friedensdemo, die 25. Februar in Berlin stattfinden wird.

Einmal mehr ätzt der Moderator des "ZDF Magazin Royale" gegen Personen, die offensichtlich seine Meinung nicht teilen. Jan Böhmermann, den einer Umfrage zufolge zwei Drittel der Deutschen für "nicht lustig" halten, sorgt erneut mit einer geschmacklosen Äußerung für Aufsehen. Auf Twitter hetzt der Links-Komiker gerne gegen alles was vermeintlich "rechts" ist, beziehungsweise nicht in sein Weltbild passt. Sein neues Ziel: Menschen, die sich Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg machen. Die Teilnehmer der Friedensdemo am 25. Februar in Berlin seien neben "Wagenknecht-Linken und Schwarzer-Feministen, Neonazis und Holocaustleugner", laut Böhmermann aber zumindest "Trotteln".

???????? Ich sags ganz ehrlich, unalarmistisch und ohne Schadenfreude: Ich freu mich schon RICHTIG auf die unzähligen gemeinsamen Statements, Fotos und Videos von Wagenknecht-Linken, Schwarzer-Feminist:innen, strammen Neonazis und Holocaustleugnern von der Trotteldemo am 25.2.! ???????????? — Jan Böhmermann ???? (@janboehm) February 22, 2023

Unter seinem geschmacklosen Posting hagelt es Kritik: "Wer Andersdenkende, die für Frieden sind, als Trottel diffamiert, hat nicht begriffen, was Demokratie bedeutet", schreibt ein User.