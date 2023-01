Schlimme Tragödie in einer Tiefgarage in Hamburg! Beim Einparken hat eine 77-Jährige ihren Ehemann zu Tode gequetscht.

Der 88-jährige Ehemann habe seine Frau am Sonntag in eine Parklücke in einer Tiefgarage im Stadtteil Lohbrügge einweisen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei er zwischen Wand und dem rückwärts fahrenden Opel Astra eingeklemmt worden und kurz darauf - trotz schnell eintreffenden Rettungskräften - seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Frau habe sich bei dem Vorfall so sehr erschreckt, dass sie beim Vorwärtsfahren noch einen Pfeiler in der Tiefgarage gerammt habe, teilte die Polizei weiter mit.