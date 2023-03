Beide schwerverletzt: Mann (81) schoss auf 16-Jährigen

Am frühen Dienstagmorgen fallen in einem ruhigen Viertel in Bramsche bei Osnabrück Schüsse - ausgerechnet gegenüber einer Grundschule. Schnell kommt Entwarnung, dass die Schule nicht betroffen ist. Die Hintergründe der Tat geben noch Rätsel auf.