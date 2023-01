Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Ihre sogenannten „Demonstrationen“ sind nicht angemeldet und daher rechtswidrig, illegal! Ihre Aktionen führen zu einer Gefährdung des Straßen- und Flugverkehrs. Die volkswirtschaftlichen Schäden steigen, das schikanöse Verhalten gegenüber unbescholtenen Bürgern ist nicht zu dulden und durch nichts zu rechtfertigen. Der Vandalismus, der von ihnen ausgeht, ist kriminell! Die inhaltlichen Beweggründe dieser Uhu-Kleber-Fraktion sind längst in den Hintergrund gerückt, kein Mensch spricht mehr über den Klimawandel, sondern nur mehr über die Art und Weise dieser neuen Alltags-Terroristen. Die „Letzte Generation“, in Deutschland bestenfalls aus einigen Hundert Verirrten bestehend, glaubt als selbsternannte Bewegung auf Basis des Mottos „der Zweck heiligt die Mittel“, den Rechtsstaat an der Nase herumzuführen. Und bisweilen gelingt es dieser Sekte auch, weil Politik und Behörden nicht Willens und in der Lage sind, diesem um sich greifenden Irrsinn einen Riegel vorzuschieben. Dabei gäbe es einen klaren Grundsatz: Wer sich wiederholt an Recht und Ordnung mit Vorsatz und wider besseren Wissens illegale Akte setzt, ist mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen, im wahrsten Sinne aus dem Verkehr zu ziehen!