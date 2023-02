Klima-Kleber schimpft auf Deutschland: ''Land voller Idioten, Ar***löcher und Rassisten''

Im Zuge der deutschlandweiten Blockadeaktionen der radikalen Klima-Gruppe "Letzte Generation" kochen die Emotionen weiter hoch. Wütende Autofahrer wollen sich den Aktivisten nicht weiter beugen, es kommt vermehrt zu Handgreiflichkeiten.

Für das Ärgernis der Autofahrer hat der bekannte Klima-Aktivist Tadzio Müller von "FaggotsForFuture" kein Verständnis. Auf Twitter schwingt der Klima-Extremist üble Hasstiraden: Deutschland sei Dummschland, ein ''gefährlicher Ort voller Idioten, A***löcher und Rassisten". Die Aggression der "autokapitalistischen Verdrängungsgesellschaft" sei "beeindruckend", tobt Müller weiter. Autofahrer nennt er "Autopsychoten", die Menschenleben gefährden würden.

Nach dem gewaltsamen Tod mehrerer Seniorinnen in der Region Schwäbisch Hall laden Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch zu einer spontan anberaumten Pressekonferenz ein.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich nach Berechnungen des Energiedienstleisters Techem in diesem Jahr auf hohe Heizkosten-Nachzahlungen einstellen.

Mit Bus und Bahn fahren ohne Maske - das war viele Monate lang in Deutschland verboten. Das ändert sich im Februar - nicht die einzige Neuerung in diesem Monat.

Ich wollte heute der #LetzteGeneration zuschauen, & 1 Bisschen Storytelling machen. Aber was ich tatsächlich begann war eine Ethnographie der #Verdraengungsgesellschaft. It's a fucking scary place full of idiots, assholes & racists.



1st episode: DOITSCHE ARBEITswege ÜBER ALLES! pic.twitter.com/StxQIqd7gX