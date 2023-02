Halbe Million bei Wagenknechts Friedensdemo in Berlin?

Das von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer gestartete ''Manifest für Frieden'' hat bereits 450.000 Unterstützer erreicht. Am 25. Februar findet am Brandenburger Tor in Berlin ein Großdemonstration statt.