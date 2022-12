Nach einem tödlichen Unfall am ersten Weihnachtsfeiertag in Malchin hat sich am Montagabend eine 21-Jährige als mögliche Unfallfahrerin bei der Polizei gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es am Auto der Neubrandenburgerin Spuren und starke Beschädigungen, die zum Unfall passen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug wurde demnach sichergestellt. Die Behörden waren zuvor bereits von sichtbaren Schäden an dem Unfallfahrzeug ausgegangen. Wie die 21-jährige Frau laut Polizei bei einer Vernehmung aussagte, habe sie zwar einen Knall gehört, diesen aber nicht mit einem Unfall in Verbindung gebracht. Erst die Berichterstattung der Medien hatte sie den Aussagen nach auf den Unfall aufmerksam gemacht. Sie wolle nun bei der Aufklärung helfen. Den Angaben nach befand sie sich auf dem Weg in den Landkreis Rostock. Passant entdeckte Leiche Ein Passant hatte die Leiche am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Sowohl Ermittler der Kriminalpolizei, der Rechtsmedizin und der Dekra waren laut Polizei im Tagesverlauf im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: dpa

Weihnachten totgefahren Bei einem Unfall in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein Autofahrer eine junge Fußgängerin erfasst und getötet und ist danach geflüchtet.