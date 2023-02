Öl und Gas: Auf Verbraucher kommen hohe Nachzahlungen zu

Preise in Deutschland steigen weiter vergleichsweise stark Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen weiterhin vergleichsweise stark. Im März lagen sie 2,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Auch im Februar war die Inflationsrate bereits bei 2,1 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Februar stiegen die Preise im März um 0,5 Prozent.