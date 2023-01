Polizei bitte um Hinweise: Schwangere verschwunden

Auf der Suche nach der vermissten Schwangeren aus Nürnberg bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, sei ein schwarzes Auto des Modells Range Rover in den Fokus in der Ermittlungen gerückt. Das Auto mit dem Nürnberger Kennzeichen «N - RB ...» sei sichergestellt worden und könne im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 39-Jährigen aus dem Stadtteil Katzwang stehen.

Die Sonderkommission erhofft sich den Angaben zufolge vor allem Hinweise von Menschen, die das Auto am 9. Dezember 2022 zwischen 5.00 und 18.00 Uhr gesehen haben. In diesem Zeitraum soll es sich fahrend oder auch parkend im Bereich des Europakais südlich des Autobahnkreuzes Nürnberg Hafen-Ost befunden haben. Auch wer etwa Angaben zu Menschen in dem Wagen machen kann, soll sich unter der Nummer 911 2112 3333 an die Polizei wenden.

© Polizei ×

Alexandra R. gilt seit 9. Dezember 2022 als vermisst.

Die 39-Jährige ist seit dem 9. Dezember 2022 verschwunden. Ermittler gehen mittlerweile von einem Gewaltverbrechen aus. Die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im achten Monat schwangere Frau hatte Geld, Ausweise und Mutterpass zurückgelassen.



Quelle: dpa