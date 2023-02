Viel Sonnenschein in den nächsten Tagen

Die Sonne wird Deutschland in den nächsten Tagen verwöhnen.

Offenbach. Allerdings bleibt es vielerorts kalt, vor allem nachts ist mit Frost zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Am Montag ist es von der Nordsee über Nordrhein-Westfalen bis zum Oberrheingraben sonnig oder nur locker bewölkt und trocken. Im Süden und Osten wird sich die Sonne gebietsweise noch häufiger hinter Wolken verstecken. Am Dienstag und Mittwoch ist dann in den meisten Teilen Deutschlands mit viel Sonnenschein zu rechnen.

Trotz der Sonne bleiben die Temperaturen im spätwinterlichen Bereich. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen laut DWD bei 0 bis 7 Grad, im Bergland und an den Alpen gibt es leichten Dauerfrost. Ähnlich sieht es am Dienstag aus, am Mittwoch sind es 2 bis 9 Grad.