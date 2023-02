Die FDP steht nach der Berlin-Wahl vor einer dramatischen Krise.

Die FDP steht nach der Berlin-Wahl vor einer dramatischen Krise: Die Lindner-Partei, die Teil der Bundesregierung ist, fliegt in Berlin aus dem Senat und somit aus dem Landtag.

Das wird in der FDP dramatische Folgen haben. Ab sofort muss die FDP auch auf Bundesebene um ihr Überleben kämpfen. Das heißt: Sie wird in der Bundesregierung ab sofort heftige Opposition betreiben.