Umfrage: Finanzminister Lindner rutscht ab

In einer neuen Umfrage von RTL/ntv verliert der FDP-Parteichef weiter an Zustimmung.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte die Bürger, ob sie die Ministerinnen und Minister für ihr Amt geeignet halten oder nicht. Christian Linder verliert laut des Trendbarometers im Dezember an Vertrauen und weist mittlerweile ein negatives Ranking auf. Somit hält erstmals eine Mehrheit der Befragt den Finanzminister für nicht geeignet im Amt.

Schwierige Lage für die Liberalen

2023 werde die Schuldenbremse nach dem coronabedingten Ausgabeboom wieder eingehalten - keinen Satz hat Christian Lindner in diesem Jahr vermutlich häufiger gesagt. Die Unsummen zur Bewältigung der Kriegsfolgen werden in Sondervermögen verwaltet, also außerhalb des Bundeshaushalts. Immer wieder eckt Lindner mit Wirtschaftsminister Habeck an. Als Parteichef blickt Lindner auf ein enttäuschendes Jahr. Die Liberalen fliegen aus zwei Landesregierungen und kommen in zwei Landtage erst gar nicht rein. Bei Umfragen im Bund liegt die FDP weit von ihrem Bundestagswahlergebnis (11,5 Prozent) entfernt.