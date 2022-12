Kein Schnee heuer zu Weihnachten in ganz Deutschland - dafür warmes Frühlingswetter wie zu Ostern.

Am morgigen Christtag werden in München viele Weihnachten im T-Shirt feiern. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad, es wird von früh bis spät strahlenden Sonnenschein geben. "Dieses Weihnachtsfest wird wie Ostern - mit durchgehend mehr als 10 Grad im Süden Deutschlands." Schon heute - am 24. 12. - klettert das Barometer in München am Nachmittag bei Sonnenschein bis auf 11 Grad.

Strahlender Sonnenschein uns plus 13 Grad sowohl heute als morgen auch in Stuttgart, Frankfurt und Köln.

Deutlich kühler ist es im Norden. Noch regnet Ers - aber ab 14 Uhr am Heiligen Abend hört auch in Hamburg der Regen auf, es wird sonnig und die Temperaturen steigen immerhin auf 9 Grad, morgen nur auf 8 Grad.

Am kühlsten ist es in Berlin mit immerhin noch 7 Grad - sowohl heute wie morgen.

Meteorologen sehen in dem warmen Oster-Wetter zu Weihnachten mittlerweile einen Trend: "Die Klima-Erwärmung hat uns in den letzten Jahren zu Weihnachten ein Temperatur-Plus von im Schnitt 2,5 Grad gebracht. Weiße Weihnachten wird es so schnell nicht ehr geben..."