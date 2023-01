× Die Royals - Jetzt bricht alles auseinander!

Für Prinzessin Kate und Prinz William ist es momentan sicher nicht leicht. Die Sorgenfalten in ihren Gesichtern werden immer tiefer. Prinz William und Kate müssen nach der Veröffentlichung von Harrys Skandal-Buch "Reserve" Schadensbegrenzung betreiben.

Der Inhalt des Buches wirft scheinbar auch ein neues Licht auf das Prinzenpaar von Wales. Es ist eine bittere Demütigung!

Wieso hat Harry ihnen das angetan?

Streitigkeiten gibt es auch in royalen Familien. Deshalb ist es im ersten Moment gar nicht ungewöhnlich, dass es auch mal zwischen den Brüdern kracht. Doch was Harry schreibt, ist ungeheuerlich: Bei einem Streit Anfang 2019 soll William so wütend geworden sein, dass er Harry am Kragen packte, dabei sogar dessen Kette zerriss, und ihn zu Boden schubste.

Der kleine Bruder blutete danach am Rücken, denn er soll krachend auf dem Porzellan-Napf der Hunde gelandet sein. Eine üble Situation , wenn sie wirklich so passiert ist! Fotos aus der Netflix-Doku beweisen, dass die Sussexes für ihre Vierbeiner immer nur Stahl-Näpfe in ihrer Küche hatten. Aber selbst mit diesem heftigen Widerspruch in der Geschichte: der Makel bleibt! Der gewalttätige William – und Harry ist sein unschuldiges Opfer.

© Gettyimages ×

Während die Brüder, wie Harry berichtet, schon immer ein schwieriges Verhältnis hatten, war Kate einst das Licht am Ende des Tunnels. "Sie war die Schwester, die ich nie hatte", schreibt der Herzog von Sussex. Doch seine Beziehung zu Meghan änderte alles.

Wenige Tage vor der royalen Hochzeit im Mai 2018 kam es zu einem Streit. Meghan und Kate diskutierten über die Kleider der Blumenmädchen und am Ende weinte Meghan. Bei all dem Stress vor einer Hochzeit kein Wunder. Kate entschuldigte sich mit Blumen und die Sache war gegessen. Vorerst.

Als Monate später Gerüchte die Geschichte umdrehten, angeblich Meghan Kate zum Weinen brachte, räumte die Prinzessin von Wales sofort ein, dass es nicht so war. Aber nur im Privaten. Der Palast wollte es nicht richtigstellen und Kate konnte es nicht. Denn für die englischen Royals gilt die feste Regel: "Beschwere dich nie, erkläre dich nie." Trotzdem findet Harry Kates öffentliches Schweigen unverzeihlich!

Nun brachte er selbst aber William und Kate wieder in diese Lage: Denn es gibt immer zwei Seiten zu einer Geschichte – und ihre dürfen sie nie erzählen.