Dieses Erdbeben-Foto geht um die Welt

Mesut Hancer klammert sich nach dem verheerenden Erdbeben an die Hand seiner toten Tochter.

Solche Einzelschicksale machen das unendliche Leid, das diese schwere Katastrophe mit sich brachte, greifbar und bewegen die ganze Welt. So auch das Bild von Mesut Hancer, das im türkisch-syrischen Grenzgebiet aufgenommen wurde. Auf diesem ist der Vater zu sehen, der die Hand seiner unter Beton erdrückten Tochter festhält und nicht loslassen will.

Die Familie aus der südtürkischen Stadt Kahramanmaras wurde von dem Beben für immer entzweit. Mesuts Tochter wurde im Schlaf von der Katastrophe überrascht und ihre Matratze wurde zum Totenbett. Sie wurde nur 15 Jahre alt.

Welt trauert mit Mesut und seiner Familie

Das Foto von Mesut Hancer und seiner Tochter Irmakleyla wird weltweit geteilt. Europäische und amerikanische Medien berichten von dem tragischen Schicksal der Familie und zeigen alte Bilder der einst glücklichen Familie.

Türkei und Syrien von Schmerz und Leid gezeichnet

Die Erdbeben von Montag hinterlassen eine Spur der Verwüstung in der Türkei und in Syrien. Die Naturkatastrophe brachte ganze Wohnhäuser zum Einsturz und forderte eine Vielzahl an Menschenleben. Doch das verursachte Leid endet hier nicht – noch immer sind unzählige Menschen unter den Trümmern verschüttet und stündlich werden mehr Leichen geborgen.

Kahramanmaras befindet sich mitten im Erdbebengebiet in Südanatolien, eine Region, in der die Erdbeben besonders viele Todesopfer forderten. Insgesamt starben bei der Katastrophe neuesten Angaben zufolge mindestens 11.000 Menschen.