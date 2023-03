Dreijährige sperrt Mama aus und guckt Handyvideos

Am Montag kam es für die Polizei in Neuwied zu einem ungewöhnlichem Einsatz.

Eine Dreijährige hat in Neuwied ihre Mama auf dem Balkon ausgesperrt und im Bad Handyvideos geguckt. Die 28 Jahre alte Mutter sprach am Sonntag vom Balkon aus Passanten an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Diese informierten die Polizei. Beamten gelang es, die Wohnungstür mit einem «Fallendraht» zu öffnen und die ausgesperrte Mutter zu befreien. Ihre kleine Tochter war alleine in der Wohnung gewesen, laut Polizei aber «wohlauf».