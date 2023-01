Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp ein

Am Freitag startet das Dschungelcamp 2023. Hier sind alle 13 Kandidatinnen mit Kurz-Biografien.

Lange haben wir gewartet, nun ist es soweit.

Die Kandidaten sind bereits in Australien angekommen. Mit dabei sind:

- Lucas Cordalis - Schlagersänger und Ehemann von Daniele Katzenberger. Sein Vater Costa Cordalis gewann 2004 und nun will er in die Fußstapfen seines Vaters treten.

- Claudia Effenberg - Frau von Fußballer + Trainer Stefan Effenberg. War bereits bei Big Brother, das Experiment dabei. Und 2021 nahm sie bei Schlag den Star teil.

- Verena Kerth - Ex-Frau von Torwart-Legende Oliver Kahn. Sie ist Radiomoderatorin and plappert gerne.

- Jana Pallaske - Schauspielerin (Fack ju, Göhte) und Reality Star. Sie war bereits mit ihrem Lebensgefährten 2021 im Sommerhaus der Stars.

- Martin Semmelrogge - Schauspieler (Das Boot) mit einer unverkennbaren Stimme. Auch er war schon mit seiner Ehefrau im Sommerhaus der Stars.

- Markus Mörl - Schlagerstar. Erst letztes Jahr hatte er eine schwere Operation hinter sich. Heute 63 Jahre alt, leidet er an einer seltenen Nervenkrankheit.

- Tessa Bergmeier - GNTM Zicke und auch noch bei Kampf der Realitystars mit dabei.

- Luigi Birofio - war fast bei jeder Reality Show schon mal dabei. 2020 Ex on the beach, 2021 Kampf der Realitystars, 2022 Prominente getrennt und Temptation Island V.I.P.

- Cosimo Citiolo - 2005 in Deutschland sucht den Superstar bekannt geworden. Der Go-go Dancer war 2021 in Kampf der Realitystars und 2022 im Sommerhaus der Stars.

- Papis Loveday - Topmodel aus Senegal, war bei GNTM, 2021 bei Promi Big Brother und 2022 ein Gastauftritt bei den Geissens.

- Cecilia Asoro - Reality Star. 2015 und 2016 bei GNTM, 2019 Der Bachelor.

- Jolina Mennen - Youtuberin und Transsexuell.

- Djamila Rowe - Reality Sternchen. War unter anderem bei Die Alm, Big Brother und Adam sucht Eva.