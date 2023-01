Nach Dschungel-Aus: Verena Kerth über ihre Pläne mit Marc

Radiomoderatorin Verena Kerth muss als erste Kandidatin das Dschungelcamp verlassen.

"Krass, ja", sagte die Freundin von Sänger Marc Terenzi und Ex von "Torwart-Titan" Oliver Kahn nach dem Rauswurf. Für die 41-Jährige kam die Entscheidung sichtlich überraschend - zumal die Dschungelcamper noch wenige Momente vor der Bekanntgabe gedacht hatten, dass auch bei der am Freitagabend ausgestrahlten Folge niemand aus der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewählt wird.

Gegenüber dem "Stern" erzählt Kerth, wie es ihr jetzt nach dem Dschungel-Aus geht. Auf die Frage, ob sie enttäuscht über das rasche Ende sei, antwortete Kerth: „ Ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist. Ich war ein bisschen schockiert und hätte nicht vermutet, dass es mich trifft." Dennoch sei sie nicht todestraurig darüber und freut sich über die "geile Erfahrung", welche sie ein Leben lang in Erinnerung halten möchte.

„Der Dschungel ist unberechenbar"

"Der Dschungel ist einfach unberechenbar", begründet Kerth ihr frühes Ausscheiden. Ob sie Marc nun schnell heiraten wird? „Das war schon der Running Gag im Camp vor meinem Auszug, ob Marc nicht schon aus Angst zurück nach München geflogen ist. Aber er ist immer noch hier. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Was sonst noch so geschah: Model Tessa Bergmeier und Reality-Darstellerin Cecilia Asoro zofften sich. Bergmeier sagte häufiger "Schwester" oder "Baby" zu Asoro, die das aber auf die Palme brachte. "Ich möchte nicht, dass man so mit mir redet." Zuvor kamen die beiden Streithennen nach einer missratenen Schatzsuche mit leeren Händen ins Camp.

Besser machten es Designerin Claudia Effenberg, Sänger Cosimo Citiolo und Reality-Star Gigi Birofio bei einer altbewährten Dschungelprüfung. Mit einem Cabrio-Buggy mussten sie einen Parcours bewältigen - Birofio gab die Zeichen und durfte nicht reden, Citiolo saß mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und erklärte Fahrerin Effenberg, wie sie trotz einer blickdichten Brille steuern muss, damit die drei Camper mit ihrem Gefährt ins Ziel gelangen. Die Ausbeute: sieben Sterne für die Kandidaten.