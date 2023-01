Gleich am ersten Abend gemeinsam im Camp und Tessa eckt bereits mit fast jedem an. Daher wird sie auch schon bei der ersten Zuschauerabstimmung für die nächste Dschungelprüfung gewählt.

Die Bettenverteilung sorgte auch direkt für Stress. Claudia Effenberg kann nicht in der Hängematte schlafen. Tessa mitten in der Diskussion kann es nicht ausstehen, wenn man ihr sagt was sie tun soll.

Eine Auseinandersetzung mit Cosimo, mit dem sie sowieso noch eine Rechnung offen hat.

Sobald das Wort 'behindert' aufkam, sah sie nur noch rot. Sie sei nämlich zu 60 Prozent schwerbehindert, da sie eine bipolare Störung habe. Cecilia mischte sich ein, da sie mit „wirklich behinderten Menschen“ arbeite und jetzt ging es richtig los.

Natürlich ging sie zum Weinen ins Buschtelefon. „Es fühlt sich so an, als ob alle gegen mich sind.“