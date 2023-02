Diss-Track auf TikTok

Auf TikTok teilt die DSDS-Jurorin gegen ihren Kollegen mit einem Rap-Track aus.

Anlass für diesen Seitenhieb von Katja Krasavice (26) war eine bestimmte Aussage, die Dieter Bohlen (68) im Rahmen der Castings getätigt hat. Der Skandal betrifft Jill Lange (22), die durch die Reality-Shows "Are You The One" und "Ex On The Beach" Bekanntheit erlangte.

Slutshaming für ihre Vergangenheit

Wegen ihrer Vergangenheit im Reality-TV erlaubte sich Dieter Bohlen eine gewagte Aussage zu tätigen, die er nun sicher bereut. Der 68-Jährige soll zu Jill unter anderem gesagt haben, dass sie sich „nach dem Abitur nur durchnudeln lassen habe“ und ob sie "auch irgendwas Vernünftiges also Normales" gemacht habe.

Katja Krasavice teilt aus

Auf TikTok lädt Katja nur kurz nach dem Vorfall ein kurzes Video von sich hoch, in dem sie ein paar Zeilen rappte, die eindeutig an Dieter Bohlen gerichtet waren: „Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt, ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion"

Ihr Arsch habe heute "mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars", sprach sie Bohlen direkt an.

Mit den Zeilen "Was soll schon aus so einer Badbitch werden? Was willst du 'ner Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten? Millionenschwere Businessfrau und dazu Baddest Hoe im Land. Wem sagst du, dass man das so nicht kann?" adressiert sie sein Slutshaming direkt.

RTL schnitt Aussage heraus

RTL spielte diese Aussage zunächst herunter, schnitt besagte Stelle aber später aus der bei RTL+ abrufbaren Episode. Die Begründung lautet, dass die aktuelle Staffel nicht den richtigen Ton trifft, der besagte Satz fällt aus dem Rahmen.

Auf Instagram teilt die betroffene Jill Lange ihre Entrüstung: "Ich finde es krass, dass es erst einmal einen Skandal geben muss, damit so etwas rausgeschnitten wird." Eine Entschuldigung seitens Dieter Bohlens oder des Kölner Privatsenders habe es nicht gegeben.