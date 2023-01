Erster Einblick: Bohlen vs. Lange in DSDS

Morgen, Mittwoch den 25.01.23, um 20:15 Uhr auf RTL - das 4. Casting von Deutschland sucht den Superstar 2023.

Zum 20. Mal wird ein neuer Superstar gesucht. Die TeilnehmerInnen müssen sich zunächst beim Casting beweisen, um anschließend über den Recall in die Live-Shows zu gelangen. Über Gelingen oder Versagen entscheidet zunächst die Jury, später in den Live-Shows das Publikum.

Die Jury 2023

2022 saß Dieter Bohlen erstmals nicht mehr in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Stattdessen nahmen Florian Silbereisen, Toby Gad und Illse DeLange am Jurypult Platz. Da das nicht richtig gut ankam, setzt RTL für die DSDS-Jury 2023 wieder auf den Musikproduzenten Dieter Bohlen, dessen Gesicht viele vermutlich ohnehin mit der Castingsshow verbinden dürften.

Als Jurymitglied steht ihm 2023 Sänger Pietro Lombardi zur Seite. Als DSDS-Gewinner von Staffel 8 und der Funktion als DSDS-Juror in den Jahren 2019 und 2020, ist er mit der Musikshow bestens vertraut. Neben den beiden DSDS-Legenden wird 2023 die Popsängerin Leony Platz nehmen und die Kandidaten und Kandidatinnen bewerten.

2014 nahm die Sängerin bereits an der RTL-Show "Rising Star" teil. Als zweite Frau stößt außerdem die Rapperin und Sängerin Katja Krasavice dazu. Sie komplettiert als viertes Mitglied die Jury in der Abschiedsstaffel.

RTL hat Laura Wontorra als Moderatorin der Jubiläums-Staffel Nr. 20 von "Deutschland sucht den Superstar" angekündigt.

Dieters Mobbing-Ausrutscher

In der Sendung, welche am Mittwoch den 25. Jänner 2023 ausgestrahlt wird, gerät Dieter Bohlen mit der Kandidatin Jill Lange in eine Auseinandersetzung. Dieter fragte die Kandidatin aufgrund ihrer vergangenen Teilnahme an Dating-Formaten wie „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“ folgendes: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Daraufhin reagierte die 22-Jährige natürlich tief verletzt und zeigte sich in einem Reaktionsvideo auf Instagram völlig aufgelöst und mit verweintem Gesicht: "Dieter hat mich beleidigt".

Um kurz zu erklären, wie es zur Auseinandersetzung kam: Jill Lange nahm ihren Freund Lars zum Casting mit. Dieser hat ebenfalls in solchen Dating-Formaten teilgenommen. Dieters Jury-Kollege Pietro Lombardi wollte dann von Lars wissen. ob es ihn stört, dass seine Freundin was mit verschiedenen Männern in diesen Datingshows hatte.

Lars antwortete nur cool: „Ich bin ja kein Stück besser.“ Schließlich haben beide eine wilde TV-Vergangenheit. Daraufhin zeigte Dieter erst Interesse an Jills Vergangenheit und wollte wissen, wieso sie überhaupt in solche Formate gegangen ist. Jill erklärte, dass sie ihr Abitur gemacht hat und danach nicht genau wusste, was sie machen soll, nur dass es irgendwas cooles sein soll, wo sie auch Abenteuer erleben kann.

Daraufhin folgte dann die besagte Aussage des Pop-Titan. Eines ist jedoch sicher, böse gemeint war das sicher nicht, aber darüber kann sich jeder eine eigene Meinung bilden.