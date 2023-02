Es ist offiziell: Bad Boys 4 kommt!

28 Jahre nach dem ersten Teil kehren Will Smith und Martin Lawrence zum vierten Mal als „Bad Boys“ zurück auf die Leinwand.

Die Drogenfahnder der Polizei von Miami Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind Partner und Freunde, ansonsten aber grundverschiedene Typen- Auch im vierten Teil beweist das Duo, was in ihm steckt und versetzt die Gangster von Miami in Angst und Schrecken.

Auf Instagram kündigen die beiden den langersehnten 4. Teil der Bad Boys – Reihe an und bestätigen, dass die Dreharbeiten für die noch titellose Fortsetzung schon im Gange sind. Neben den Hauptdarstellern sind auch die belgischen Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah, die 2020 „Bad Boys for Life“ inszeniert hatten, wieder mit an Bord.