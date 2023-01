Flüchtling ermordete unsere Kinder

Ein Kommentar vom deutschen Gewaltpräventionsberater und ehemaligem Personenschützer sowie Laienschauspieler Carsten Stahl.

Obwohl der mutmaßliche Täter Ibrahim A. jede Aussage verweigert, werden immer mehr Details über den 33-Jährigen bekannt. Ibrahim A. wurde am 19. Januar aus der Untersuchungshaft entlassen. Das war nur wenige Tage vor der tödlichen Messerattacke im Zug.

Wenige Tage vor der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist der mutmaßliche Täter psychiatrisch beurteilt worden, jedoch ohne, dass dabei besondere Auffälligkeiten festgestellt wurden.

Wie konnte es passieren, dass Ibrahim A. trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war? Wie konnte es passieren, dass er so früh aus der Untersuchungshaft wieder entlassen wurde? Wie konnte es sein, dass er überhaupt noch im Land war?