Klima-Jet-Set: Klima-Kleber leben im Luxus

Klima-Kids des Wohlstands: Sie fordern Verzicht, verbieten Autos und Flüge und jetten selbst nach Bali zum Urlauben!

Widerstand muss man sich leisten können

Statt vor Gericht zu erscheinen, jetten die beiden schwäbischen Klimakleber - Luisa S. und Yannik S. - nach Bali auf Urlaub.

Luisa Neubauer (26) ist in Deutschland eine der Hauptorganisatorinnen des von Greta Thunberg inspirierten Schulstreiks Fridays for Future. Am 24. Juli 2022 erschien Neubauers Buch "Noch haben wir die Wahl. Ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen", das sie zusammen mit Zeit-Journalist Bernd Ulrich produziert hat. Vermögen 2022: Neubauer soll angeblich rund 2,6 Millionen Euro besitzen.

Carla Remtsma (24), Klimaschutzaktivistin und ebenfalls Mitorganisatorin des von Greta Thunberg inspirierten Schulstreiks Fridays for Future, ist eine Cousine von Luisa Neubauer. Sie wuchs in Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf auf und entstammt aus der Familie des vormaligen Eigentümer der Reemtsma Cigarettenfabriken. Geschätztes Vermögen des Familienzweigs wurde 2017 auf 1,45 Milliarden Euro geschätzt.

US-Klima-Influencerin Sophia Kianni (27) fliegt jobbedingt um die ganze Welt - selbstverständlich nur für´s Klima...Was in ihrer heiligen Welt des Widerstands vorrangig scheint ist Aufmerksamkeit um jeden Preis.