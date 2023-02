Klima-Kleber: Autofahrer rasten aus und legen selbst Hand an

Die Klima-Kleber kleben wieder, heute in Düsseldorf und Dresden. Den Autofahrern platzt allmählich der Kragen und legen mittlerweile schon selbst Hand an oder schieben die Aktivisten mit dem Auto aus dem Weg.

Klima-Kleber der "Letzten Generation" sind seit Mitte Februar wieder voll im Einsatz. Heute betroffen sind Straßen in Düsseldorf und Dresden. Der friedliche Protest droht nun jedoch, immer mehr zu eskalieren. Die Geduld der Autofahrer wird immer weniger, manchen platzt der Kragen.

In #Dresden greifen die Autofahrer ein. Einer zerrt zwei Zusammengeklebte von der Straße.



Wir protestieren für echte Mitbestimmung durch einen #Gesellschaftsrat und einen bewohnbaren Planeten #FürAlle. pic.twitter.com/1PMFJNIKlu — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 16, 2023

Wie hier in #Düsseldorf werden wir manchmal von Autos weggeschoben, aber unser Protest geht weiter‼️



Bis die Regierung handelt und erste Sicherheitsmaßnahmen wie ein #9EuroTicket und ein #Tempolimit einführt.



???? Mehr Infos hierzu hier: https://t.co/yWq9MVoH09 pic.twitter.com/JVQoCuw6qw — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 15, 2023

So auch in Dresden, wo ein genervter Bürger kurzerhand selbst Hand anlegt und einen Klimaschützer gewaltvoll von der Straße zerrt. Aber auch in Düsseldorf wurde der Geduldsfaden überbeansprucht. Ein Autofahrer nutzte die Brechstangen-Methode, fuhr langsam immer weiter und drückte so den Klima-Kleber weg. Dieser gab schlussendlich auf, da er wohl nicht unter den Reifen des Lieferwagens landen wollte.