Kareem Abdul-Jabbar (75) verliert nach 39 Jahren seine Position an der Spitze der NBA an LeBron James (38). Beim Heimspiel der Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder konnte James vor den Augen von Abdul-Jabbar, der im Publikum saß, die 38.387 Punkte überholen. Beim 130:133 erzielte LeBron insgesamt 38 Punkte und steht nun bei 38 390 Punkten.

James, der seine 20. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt spielt, hatte zu Anfang der Partie 35 Punkte Rückstand auf Abdul-Jabbar gehabt. Wie zu Beginn seiner Karriere spielte James gegen die Thunder mit einem Stirnband.

The bucket.

The celebration.

The record.



LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6