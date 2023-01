Mädchen-Duo verprügelt 14-Jährige

Ein Kommentar vom deutschen Gewaltpräventionsberater und ehemaligem Personenschützer sowie Laienschauspieler Carsten Stahl.

Im deutschen Rastatt kam es zu einem brutalen Übergriff zwischen Mädchen, Zeugen filmten leider nur, halfen aber nicht. 34 Sekunden lang ist die Aufnahme aus, die fassungslos macht. Zwei Mädchen ließen ihrem Gewaltrausch gegen eine 14-Jährige freien Lauf.

Auf einem Bahnsteig in Rastatt am Rhein, Baden-Württemberg, prügelt das Duo auf ihr Opfer ein, hören selbst dann nicht auf, als es wimmernd am Boden liegt. Mehrmals holt die korpulentere der beiden Angreiferinnen mit ihrem Fuß aus und lässt diesen mit voller Wucht gegen Kopf und Gesicht der Wehrlosen knallen. Auch die zweite Schlägerin tritt brutal nach. Die Aufnahmen sind erschütternd.

Es ist aber nicht nur die völlig enthemmte Gewalt, die schockiert. Denn mehrere Jugendliche und Reisende am Bahnhof wurden Zeugen der schrecklichen Tat, doch zu Hilfe kam der 14-Jährigen niemand. Stattdessen filmten sie den Übergriff und stellten die Aufnahmen ins Internet.