Facebook-Alternative: ZDF plant eigenes soziales Netzwerk

RTL plant Wegfall von 700 Stellen bei Gruner + Jahr

Nach dem Zusammenschluss von RTL und den Magazinen von Gruner + Jahr schaute sich der TV-Konzern die Zeitschriftentitel genauer an. Er will an Kernmarken festhalten, aber auch Magazine einstellen und verkaufen. Das bedeutet auch Stellenabbau. U.a. betroffen: Barbara Schöneberger.