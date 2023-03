Gender-Unsinn bei der ARD: RBB spricht von Drogensüchtiginnen

Einmal mehr überbot sich der öffentlich-rechtliche Sender RBB mit dem Gender-Wahnsinn.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind konsequent im Gendern. Alles was genderbar ist, wird gegendert, alles, was nicht genderbar ist, wird trotzdem gegendert, so wohl auch die Devise beim RBB, der Mitglied der ARD ist.

In einem Tweet des Fernsehsenders, informiert man über ein neues Drogenkonsummobil in Berlin am Weddinger Leopoldplatz. Dort sollen sich Drogenkonsumenten unter Aufsicht ihre Suchtstoffe verabreichen oder rauchen können. Die Begründung: „Wegen der steigenden Zahl von Drogensüchtig:innen" Ja, richtig gelesen. Laut RBB gibt es nicht nur Drogensüchtigin, sondern gleich mehrere Drogensüchtiginnen.

Wegen der steigenden Zahl von Drogensüchtig:innen am #Weddinger #Leopoldplatz soll dort ab April ein #Drogenkonsummobil stehen. Das Ziel ist, dass dort Süchtige unter Aufsicht harte #Drogen spritzen oder rauchen können.https://t.co/p3M6KV4p4I pic.twitter.com/bBmFG4BE0J — rbb|24 (@rbb24) March 3, 2023

Einige Nutzer merkten in den Kommentaren an, dass damit wohl "wegen der steigenden Zahl der Drogensüchtigen" gemeint waren. Damit würde man sowohl männliche Konsumenten, als auch weibliche ansprechen.